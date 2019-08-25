ارتفاع هامشي لبورصة البحرين في ختام التعاملات
الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:09 م
نيفين سمير
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحا 0.19 نقطة ليغلق عند مستوى 1533.79 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الخدمات.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.7 مليون سهم بقيمة 442.9 ألف دينار.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.76% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.94%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.24%.
فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 8.07% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 2.46%.
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