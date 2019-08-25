ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ارتفاع هامشي لبورصة البحرين في ختام التعاملات

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:09 م
ارتفاع هامشي لبورصة البحرين في ختام التعاملات
بورصة البحرين
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحا 0.19 نقطة ليغلق عند مستوى 1533.79 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الخدمات.

 
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.7 مليون سهم بقيمة 442.9 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.76% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.94%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.24%.
 
فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 8.07% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 2.46%.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
0
x
15:00
1
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
17:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
19:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
ميلان
روما
-
x
20:45
-
جنوى
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
تولوز
الكونفيدرالية الإفريقية
إيتوال - الكونغو
-
x
16:30
-
بيراميدز - مصر