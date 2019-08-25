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ماكرون يستقبل السيسي فور وصوله لمقر انعقاد جلسة مجموعة السبع وأفريقيا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:09 م
ماكرون يستقبل السيسي فور وصوله لمقر انعقاد جلسة مجموعة السبع وأفريقيا
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هدى عبدالرازق
 
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد جلسة الشراكة بين مجموعة السبع وأفريقيا، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكسترا نيوز".

وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في استقبال الرئيس السيسي، ودار بينهما حديث جانبي لعدة دقائق.
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