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المحكمة تأمر بعرض المتهم الأول بـ"خلية الوراق الإرهابية" على مستشفى السجن والتأجيل للثلاثاء

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:06 م
المحكمة تأمر بعرض المتهم الأول بـخلية الوراق الإرهابية على مستشفى السجن والتأجيل للثلاثاء
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 27 أغسطس الجاري لسماع مرافعة دفاع المتهمين الثانى والثالث مع عرض المتهم الاول على مستشفى السجن.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وجمال أحمد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.

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