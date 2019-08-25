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الداخلية" توجه عدة مأموريات من قطاع الأحوال المدنية إلى أمريكا والكويت

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:05 م
الداخلية توجه عدة مأموريات من قطاع الأحوال المدنية إلى أمريكا والكويت
وزارة الداخلية
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هبة عبد الحفيظ
 
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وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،على إيفاد بعثات قانونية وفنية تابعة لقطاع الأحوال المدنية إلى دولتي (الولايات المتحدة الأمريكية "واشنطن، هيوستن" – الكويت) لاستخراج بطاقات الرقم القومي لأبناء الجاليات المصرية المقيمين بهما، دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد.

وجاء ذلك وفقًا لما يلى:-

الولايات المتحدة الأمريكية (واشنطن، هيوستن) ابتداء من يوم 26-8-2019 ولمدة 15 يوما.

الكويت - ابتداء من يوم 192019 ولمدة 12 يوما.

ويأتي ذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمات بمحال إقامتهم.
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