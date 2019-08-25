"السيادي" السوداني: أوكار السلاح والمال المنهوب تحت السيطرة





أكد البروفسور صديق تاور كافي، عضو مجلس السياد السوداني، أن جميع أوكار السلاح والمال المنهوب أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة.





وأوضح تاور في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المكون العسكري في مجلس السيادة، ولمباشرته للعمل التنفيذي المباشر خلال الأربعة أشهر الماضية، وضع يده «على كثير من الملفات الأمنية ومؤامرات الدولة العميقة، والثورة المضادة، والفساد والأموال والأصول والشركات وأوكار الأسلحة، لكنها لم تقدم لنا في تقرير رسمي، وأنهم بانتظار اكتمال الصيغ ليطلعونا على هذه الملفات».





وبشأن ما إذا كان تكوين لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام ستضع مطبات أمام الشراكة في ظل الاتهامات الموجهة لبعض العسكريين، يقول تاور: «نحن نبحث عن قضاء مستقل وعدالة، ولا حياد عن معايير الأشخاص في اللجنة»، مؤكداً أنه «لا نية لتقديم ضمانات لأي مشتبه به»، بقوله: «إذا قدمنا تطمينات لأحد نكون قطعنا الطريق أمام تحقيق العدالة».



