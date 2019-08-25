وصول بعثة حج الجمعيات الأهلية إلى الإسكندرية

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أعلنت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الإسكندرية، وصول بعثة حج الجمعيات الأهلية بالمحافظة لموسم حج ١٤٤٠ 2019، وعودة جميع الحجاج سالمين.



واطمأن رضا متولي، مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، علي وصول الحجاج الذين تم استقبالهم في مطار القاهرة ومطار برج العرب وتم نقلهم في اتوبيسات مكيفة إلى الإسكندرية، حيث بلغ عدد حجاجا المستوى الأول ١٨٨ حاجا، فيما بلغ حجاج المستوى الثاني ٣٦٦ حاجا.



وقال "متولي"، إن موسم الحج قد حقق نجاحا كبيرا نتيجة التحضيرات المسبقة للسفر بدءا من الإعلان وفتح باب التقدم واجراء القرعة العلنية ثم إعلان النتيجة وصولا لسفر الحجاج وأداء المناسك والعودة.

