BeIN Sport HD يلا شوت الجديد yalla shoot رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي بورنموث بث مباشر يوتيوب كورة لايف

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يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي اليوم، من المقرر أن يكون توقيت مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم الأحد الموافق 25-8-2019 في إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الخامسة بتوقيت أبوظبي على ملعب دين كورت معقل فريق بورنموث ووسط جماهيره، حيث سيحاول أصحاب الأرض تحقيق نتيجة إيجابية أمام السيتي في مباراة صعبة للغاية بالنسبة لهم، وخاصة أن السيتي يدخل مباراة اليوم تحت شعار “لا بديل عن الفوز”.





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يلا شوت مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر اليوم، يقع السيتي في المركز السادس قبل مباراة اليوم أمام بورنموث، وذلك بعدما حقق الفوز خلال الجولة الأولي، والتعادل خلال الجولة الثانية أمام توتنهام في مباراة شهدت الكثير من الإثارة والمتعة، كما يحتل بورنموث المركز السادس بنفس رصيد النقاط مع السيتي، وهو الأمر الذي سيزيد من دوافع الفريقين نحو تقديم مباراة جيدة، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.





كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر

يبحث عدد كبير من الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الأسبوع الثالث بالدوري الإنجليزي، حيث ستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة، وذلك من خلال قناة BeIN Sport HD 2 بتعليق خليل البلوشي، وسيكون هناك استوديو تحليلي خاص بالمباراة للحديث عن هذا اللقاء الهام والمرتقب.





تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام بورنموث

حارس المرمي: إيديرسون مورايش

الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو – إيميريك لابورتي – نيكولاس أوتامندي – كايل وولكر

الوسط: كيفين دي بروين – رودريجو هيرنانديز – إلكاي جوندوجان

الهجوم: رحيم ستيرلينج – سيرجيو أجويرو – برناردو سيلفا

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نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

ستكون معكم ن خلال المقال لمتابعة نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم فيي إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.



