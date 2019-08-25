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'الصحفيين' تحدد موعد انعقاد لجنة المشتغلين

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:00 م
'الصحفيين' تحدد موعد انعقاد لجنة المشتغلين
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، انعقاد جلستها للنقل لجدول المشتغلين، يوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر المقبل، من رقم (1 - 185)، ويوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر من رقم (186 - 358)، في تمام الساعة الخامسة مساءً.


وقالت اللجنة في بيان لها، إن ذلك لمن استكملوا المدة القانونية للنقل لجدول المشتغلين، وهي عام واحد لخريجي كليات الإعلام، وعامين لغير الخريجين.
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المزيد عن: نقابة الصحفيين لجنة المشتغلين ضياء رشوان خالد ميري الفجر
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