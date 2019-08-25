'الصحفيين' تحدد موعد انعقاد لجنة المشتغلين
الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:00 م
ميسون أبو الحسن
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قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، انعقاد جلستها للنقل لجدول المشتغلين، يوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر المقبل، من رقم (1 - 185)، ويوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر من رقم (186 - 358)، في تمام الساعة الخامسة مساءً.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن ذلك لمن استكملوا المدة القانونية للنقل لجدول المشتغلين، وهي عام واحد لخريجي كليات الإعلام، وعامين لغير الخريجين.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن ذلك لمن استكملوا المدة القانونية للنقل لجدول المشتغلين، وهي عام واحد لخريجي كليات الإعلام، وعامين لغير الخريجين.
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