أبرز تصريحات رئيس الوزراء السوداني الجديد لقناة النيل الازرق
الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:58 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
- سدود سودانية على النيل.. مصر تحذر من المساس بحصتها المائية مع التأكيد على أحقية الخرطوم
- البشير يتحدث عن حصة مصر من النيل بعد سد النهضة
- السودان وأثيوبيا يجريان محادثات عسكرية لتعزيز العلاقات بين البلدين
- مفاجأة يكشفها رئيس وزراء إثيوبيا: سد النهضة قد لا يرى النور لهذا السبب
- رئيس الوزراء السوداني يُعطل حسابه في فيسبوك
- زعيم المعارضة السودانية يهرب إلى جوبا
- السودان.. اتفاق على تسمية رئيس الوزراء الجديد (انفوجراف)