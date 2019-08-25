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"استغلوا مواقع التواصل لتجارة الآثار".. حبس 4 أشخاص لحوزتهم تمثالا أثريا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:56 م
استغلوا مواقع التواصل لتجارة الآثار.. حبس 4 أشخاص لحوزتهم تمثالا أثريا
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زينب عطا
 
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قررت نيابة الوايلي حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحوزتهم تمثالا أثريا بالوايلى.

تعود البداية عندما تلقى مدير مباحث القاهرة إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الوايلي بقيادة العقيد وائل شرارة نائب مأمور القسم بميدان العباسية دائرة القسم تمكن من ضبط كل من عبد الله. ج، 35 سنة، مدير تسويق بشركة، إيليا. أ، 40 سنة، صاحب مقهى، محمد. ي، 35 سنة، مدير شركة، منير. م، 41 سنة، مأمور ضرائب، حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة الرابع " وبحوزتهم تمثال فرعوني لسيدة من الخشب طوله 60 سم ( يشتبه فى أثريته ).

وبسؤالهم بما ضبط بحوزتهم اعترف المتهمان الأول والثاني أقرا بتعرفهما على المتهمين الثالث والرابع عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت، وتواجدهما بمحل الضبط لعرض التمثال عليهما لمعاينته تمهيدًا لشرائه، وبمواجهة المتهمان الثالث والرابع بما جاء بأقوال المتهمين أيديها.
تم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة.
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