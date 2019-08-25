'الأعلى للإعلام' يشهد افتتاح الدورة التدريبية الـ44 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالفرنسية
الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:49 م
ميسون أبو الحسن
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شهد مركز التدريب والدراسات الإعلامية، التابع للمجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأحد، حفل افتتاح الدورة التدريبية الرابعة والأربعين للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالفرنسية، والتي تقام بالتعاون مع وزارة الخارجية وذلك بمقر مركز التدريب والدراسات والدراسات الإعلامية بالدور التاسع بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ترأس الحفل الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام والدكتورة هدى زكريا والكاتب الصحفى صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى للإعلام.
قالت الدكتور هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام إن قارة افريقيا تعد من أغنى القارات فى العام بثرواتها ومواردها ،لكن سكانها أكثر من يعانون فى العالم أجمع .
واضافت "زكريا"خلال كلمتها فى افتتاح الدورة ال 44 للاذاعيين الافارقة ان مصر على مر التاريخ تأخذنا إلى افريقيا فعشقناها وعشقتنا.
وشددت عضو المجلس على أهمية عودة مصر إلى دورها ومكانتها فى افريقيا من جديد بعد أن فقدته فى اعقاب عام 1994
يشارك بالدورة 13 دارسا إفريقيًا وهم جنوب السودان ، سيراليون ،مالاوى، ليبيريا ،موزمبيق ، نيجيريا ، بتسوانا ،الكاميرون، رواندا ، كينيا ، اوغندا
تخرج من المركز حتى الآن 4072 خريجا ،كما يوفر للمتدربين الدراسات النظرية والعلمية المتقدمة في مجال الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمكتوبة هذا إلى جانب توفير الرعاية الصحية للمتدربين وإعداد الزيارات السياحية والترفيهية لإطلاعهم على الحضارة المصرية القديمة والحديثة.
تستمر الدورة لمدة سبع أسابيع ويتولى التدريب كبار الإعلاميين والخبراء المتخصصين وأساتذة الجامعات.
ترأس الحفل الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام والدكتورة هدى زكريا والكاتب الصحفى صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى للإعلام.
قالت الدكتور هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام إن قارة افريقيا تعد من أغنى القارات فى العام بثرواتها ومواردها ،لكن سكانها أكثر من يعانون فى العالم أجمع .
واضافت "زكريا"خلال كلمتها فى افتتاح الدورة ال 44 للاذاعيين الافارقة ان مصر على مر التاريخ تأخذنا إلى افريقيا فعشقناها وعشقتنا.
وشددت عضو المجلس على أهمية عودة مصر إلى دورها ومكانتها فى افريقيا من جديد بعد أن فقدته فى اعقاب عام 1994
يشارك بالدورة 13 دارسا إفريقيًا وهم جنوب السودان ، سيراليون ،مالاوى، ليبيريا ،موزمبيق ، نيجيريا ، بتسوانا ،الكاميرون، رواندا ، كينيا ، اوغندا
تخرج من المركز حتى الآن 4072 خريجا ،كما يوفر للمتدربين الدراسات النظرية والعلمية المتقدمة في مجال الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمكتوبة هذا إلى جانب توفير الرعاية الصحية للمتدربين وإعداد الزيارات السياحية والترفيهية لإطلاعهم على الحضارة المصرية القديمة والحديثة.
تستمر الدورة لمدة سبع أسابيع ويتولى التدريب كبار الإعلاميين والخبراء المتخصصين وأساتذة الجامعات.
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