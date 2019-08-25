طريقة بسيطة لتحضير سلطة الملفوف

مقادير سلطة الملفوف بدون مايونيز

- الخل الأحمر : ربع كوب

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الملفوف : رأس

- الجزر : 3 حبات (مبشور)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة





طريقة تحضير سلطة الملفوف بدون مايونيز

1- افرمي الملفوف جيداً إلى شرائح رفيعة ثم وزعيها في وعاء متوسط الحجم.





2- أضيفي الجزر فوق كمية الملفوف ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل.





3- في وعاء صغير، ضعي الخل الأحمر،عصير الليمون الحامض، السكر وزيت الزيتون ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود.





4- اخلطي المكونات جيداً بواسطة ملعقة حتى تحصلي على مزيج متجانس.





5- وزعي المزيج فوق الملفوف ثم اخلطي السلطة جيداً حتى تتجانس قبل التقديم على سفرتك.



