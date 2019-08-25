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طريقة بسيطة لتحضير سلطة الملفوف

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:44 م
طريقة بسيطة لتحضير سلطة الملفوف
سلطة الملفوف
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مقادير سلطة الملفوف بدون مايونيز
- الخل الأحمر : ربع كوب 
- سكر : 2 ملعقة كبيرة 
- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة 
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة 
- الملفوف : رأس 
- الجزر : 3 حبات (مبشور) 
- ملح : ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : رشّة 

طريقة تحضير سلطة الملفوف بدون مايونيز
1- افرمي الملفوف جيداً إلى شرائح رفيعة ثم وزعيها في وعاء متوسط الحجم.

2- أضيفي الجزر فوق كمية الملفوف ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل.

3- في وعاء صغير، ضعي الخل الأحمر،عصير الليمون الحامض، السكر وزيت الزيتون ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود.

4- اخلطي المكونات جيداً بواسطة ملعقة حتى تحصلي على مزيج متجانس.

5- وزعي المزيج فوق الملفوف ثم اخلطي السلطة جيداً حتى تتجانس قبل التقديم على سفرتك.

 
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