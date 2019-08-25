طريقة بسيطة لتحضير سلطة الملفوف
الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:44 م
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مقادير سلطة الملفوف بدون مايونيز
- الخل الأحمر : ربع كوب
- سكر : 2 ملعقة كبيرة
- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- الملفوف : رأس
- الجزر : 3 حبات (مبشور)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : رشّة
طريقة تحضير سلطة الملفوف بدون مايونيز
1- افرمي الملفوف جيداً إلى شرائح رفيعة ثم وزعيها في وعاء متوسط الحجم.
2- أضيفي الجزر فوق كمية الملفوف ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل.
3- في وعاء صغير، ضعي الخل الأحمر،عصير الليمون الحامض، السكر وزيت الزيتون ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود.
4- اخلطي المكونات جيداً بواسطة ملعقة حتى تحصلي على مزيج متجانس.
5- وزعي المزيج فوق الملفوف ثم اخلطي السلطة جيداً حتى تتجانس قبل التقديم على سفرتك.
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