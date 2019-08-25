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طريقة تحضير كرات الدجاج المتبلة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:40 م
طريقة تحضير كرات الدجاج المتبلة
كرات الدجاج المتبلة
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مقادير كرات الدجاج المتبلة
- صدر الدجاج : 200 غم 
- البيض : 1 حبة 
- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم) 
- الثوم : فصّان 
- الفليفلة الحلوة : 1 حبة 
- حليب : ملعقة كبيرة (مجفف) 
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة 
- صلصة الصويا : ملعقة كبيرة 
- ملح : حسب الرغبة 
- بقسماط : كوب 
- الزيت النباتي : 2 كوب (للقلي) 

طريقة تحضير كرات الدجاج المتبلة
1- في الخلاط الكهربائي، ضعي الدجاج، البيضة، البصلة، الثوم، الفليفلة، الحليب، الزيت النباتي، صلصة الصويا والملح واخلطي جيداً للحصول على عجينة ناعمة ملساء.

2- ضعي العجينة في وعاء عميق وابدئي بإضافة البقسماط تدريجياً مع عجنها بيديك حتى تتماسك جيداً.

3- كوّري العجينة إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم.

4- حمّي الزيت جيداً واقلي كرات الدجاج حتى تصبح ذهبيّة اللون ثمّ قدميها ساخنة.
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