طريقة تحضير كرات الدجاج المتبلة
الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:40 م
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مقادير كرات الدجاج المتبلة
- صدر الدجاج : 200 غم
- البيض : 1 حبة
- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم)
- الثوم : فصّان
- الفليفلة الحلوة : 1 حبة
- حليب : ملعقة كبيرة (مجفف)
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- صلصة الصويا : ملعقة كبيرة
- ملح : حسب الرغبة
- بقسماط : كوب
- الزيت النباتي : 2 كوب (للقلي)
طريقة تحضير كرات الدجاج المتبلة
1- في الخلاط الكهربائي، ضعي الدجاج، البيضة، البصلة، الثوم، الفليفلة، الحليب، الزيت النباتي، صلصة الصويا والملح واخلطي جيداً للحصول على عجينة ناعمة ملساء.
2- ضعي العجينة في وعاء عميق وابدئي بإضافة البقسماط تدريجياً مع عجنها بيديك حتى تتماسك جيداً.
3- كوّري العجينة إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم.
4- حمّي الزيت جيداً واقلي كرات الدجاج حتى تصبح ذهبيّة اللون ثمّ قدميها ساخنة.
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