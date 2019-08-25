مقادير كرات الدجاج المتبلة

- صدر الدجاج : 200 غم

- البيض : 1 حبة

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم)

- الثوم : فصّان

- الفليفلة الحلوة : 1 حبة

- حليب : ملعقة كبيرة (مجفف)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- صلصة الصويا : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- بقسماط : كوب

- الزيت النباتي : 2 كوب (للقلي)





طريقة تحضير كرات الدجاج المتبلة

1- في الخلاط الكهربائي، ضعي الدجاج، البيضة، البصلة، الثوم، الفليفلة، الحليب، الزيت النباتي، صلصة الصويا والملح واخلطي جيداً للحصول على عجينة ناعمة ملساء.





2- ضعي العجينة في وعاء عميق وابدئي بإضافة البقسماط تدريجياً مع عجنها بيديك حتى تتماسك جيداً.





3- كوّري العجينة إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم.





4- حمّي الزيت جيداً واقلي كرات الدجاج حتى تصبح ذهبيّة اللون ثمّ قدميها ساخنة.