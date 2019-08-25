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"البيطريين" تعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث محاولات انتزاع حقوقهم في التحاليل الطبية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:42 م
البيطريين تعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث محاولات انتزاع حقوقهم في التحاليل الطبية
نقابة الاطباء البيطريين
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آيات عامر
 
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قالت الدكتورة نبيلة البطراوي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة التحاليل الطبية، إن اللجنة ستعقد اليوم الأحد، اجتماعا طارئا، وذلك بعد حصولها على نسخه من مشروع القانون المجحف الذى يحاول أن يطيح بكل العاملين بمهنة التحاليل الطبية، وتراخيص فتح المعامل عد الأطباء البشريين، والمعروض في مجلس النواب. 

وأضافت نبيلة، أن الاجتماع سيتم عقده بالمركز العلمي، بالتنسيق مع ممثلى النقابات المهنية المعنية، هم: العلميين، الصيادلة، العلوم الصحية، الزراعيين، وذلك لدراسة الموقف واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال وقف القانون، والذي حاول انتزاع حق مكتسب منذ عشرات السنين، ويعمل به قرابةالعشرة آلاف طبيب بيطرى. 

وتابعت: أن تلك المحاولات متكررة، ومستميته من قبل الأطباء البشريين بانتزاع هذا الحق، بداية من العام الماضى، إلا أنه تم وقف تلك الإجراءات، إلا أن هذة المرة القانون يتم تقديمة تحت رعايه وزيرة الصحة بنفسها.

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