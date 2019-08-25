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مورينيو بديلاً لزيدان في ريال مدريد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:39 م
مورينيو بديلاً لزيدان في ريال مدريد
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يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يتوقع رحيل نظيره الفرنسي زين الدين زيدان قريباً عن ريال مدريد، وفي انتظار أن يحل هو بديلاً له، ولذلك رفض الكثير من العروض في الفترة الأخيرة.


وتسعى العديد من الأندية الأوروبية ومنتخبات كرة القدم لإغراء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من أجل إدارة فريقها في الفترة المقبلة، إلا أنه رغم كثرة العروض المقدمة إليه في هذا الصيف، ورغم أنه يقع على قمة قائمة هؤلاء المدربين المرغوبين فيهم من قبل أندية كرة القدم، ما زال مورينيو يرفض أي عرض مقدماً له، متمسكاً في النهاية بعدم التعاقد مع أي نادِ.


وأقيل المدرب البرتغالي في نهاية العام الماضي من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إثر الخلاف الشديد الذي نشب بينه وبين لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا، والذي ضمه النادي الإنجليزي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 89 مليون جنيه إسترليني.


ويعمل حالياً "السبيشل ون" في قنوات سكاي سبورتس الرياضية، كمحلل فني لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2019-2020.
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