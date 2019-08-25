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تعرف على فوائد التين المجفف المذهلة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:30 م
تعرف على فوائد التين المجفف المذهلة
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نقدم لكم في السطور التالية فوائد التين المجفف المذهلة، وهي كالآتي:

يحتوي التين المجفف على الألياف الغذائية، لذا، فهو يعتبر عنصراً غذائياً رائعاً لتأمين الشعور بالشبع لفترة أطول. يمكن اعتماده كوجبة خفيفة (سناك).

التين المجفف غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرّة المسببة للسرطان ونشوء الخلايا السرطانية في الجسم، لا سيما سرطان الثدي.

يساعد التين المجفف على تحسين عملية الهضم ويدعم القولون للتخلص من السموم. ويشكل علاجاً للإمساك، نظراً لاحتوائه على الألياف الغذائية.

يحتوي التين المجفف على الفيتامينات "بي 1" B1 ، و"بي2" B2 ، و"أ" A التي تحافظ على جمال ونضارة البشرة.

إنَّ التين المجفف يُكسب الشعر قوة ونضارة، فهو يحمي من مشكلة الجفاف التي تؤدي الى تكوّن القشرة والتقصف. ونظراً لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات، فهو يعمل أيضاً على تغذية بصيلات الشعر وفروة الرأس.
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