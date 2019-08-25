دول مجموعة السبع: سنقدم المساعدة للدول المتضررة من حرائق الأمازون
الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:35 م
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أعلنت دول مجموعة السبع، أنهاستقدم المساعدة للدول المتضررة من حرائق الأمازون بأسرع وقت ممكن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
وقد بدأ السبت
في مدينة بياريتس الفرنسية برنامج قمة مجموعة السبع بحضور قادة دول مجموعة البلدان
الصناعية السبع الكبرى.
ووصل قادة الدول واحدا تلو الآخر، آخرهم الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب. ومن المتوقع أن يفتتح كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وررئيس
وزراء بريطانيا بوريس جونسون والإيطالي جوزيبي كونتي والياباني شينزو آبي والكندي جاستن
ترودو القمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمأدبة عشاء غير رسمية في منارة بياريتس
المطلة على الأطلسي.
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