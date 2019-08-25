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غدًا.. الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لـ"فيروس سي"

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:36 م
غدًا.. الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لـفيروس سي
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محمد رجب - دينا حسن
 
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يحتفل صباح غد، مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة، باليوم العالمي لفيروس سي، بالمشاركة مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

يفتتح الاحتفالية الدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، والدكتورة أميرة طهيو، مدير مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة.

ويتم عرض النتائج المشرفة لمبادرة رئيس الجمهورية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء علي فيروس سي والأمراض غير السارية، ويكرم الدكتورعلاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أبرز القائمين علي الحملة بالإسكندرية تقديرًا لجهودهم المبذولة لخدمة المبادرة والعمل علي تنفيذها علي اكمل وجه.

وتلقى الدكتورة عزة قاسم، المدير السابق لإدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية محاضرة عن "دور التثقيف الصحي في الحملة"، ثم يختتم اليوم بمحاضرللدكتور هشام أيوب، استاذ امراض الكبد بالأكاديمية العسكرية وعضو الجمعية الأوروبية لدراسة الكبد، بعنوان "نحو كبد آمن".

يأتي ذلك بحضور أبرز قيادات الوزارة والقيادات الفاعلة بمختلف الوزارات المتعاونة علي مستوي محافظة الإسكندرية، وبمشاركة المجتمع المدني من جمعيات وهيئات تعمل علي خدمة المواطن المصري.
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