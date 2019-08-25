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سقوط صاحب مخبز هارب من حكمين بغرامة مليون و200 ألف جنيه بالساحل

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:32 م
سقوط صاحب مخبز هارب من حكمين بغرامة مليون و200 ألف جنيه بالساحل
متهم
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل من ضبط صاحب مخبز ومقيم ميدان فيكتوريا ـ دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتين مبانى.

وتبين أن القضيتين مقضي فيهما بغرامة مالية مستحقة بلغت مليون ومائتان وثمانية وستون ألف وأربعمائة وخمسون جنيه ( 1.268.450 ) جنيه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها جار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
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