سقوط صاحب مخبز هارب من حكمين بغرامة مليون و200 ألف جنيه بالساحل

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تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل من ضبط صاحب مخبز ومقيم ميدان فيكتوريا ـ دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتين مبانى.



وتبين أن القضيتين مقضي فيهما بغرامة مالية مستحقة بلغت مليون ومائتان وثمانية وستون ألف وأربعمائة وخمسون جنيه ( 1.268.450 ) جنيه.



وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها جار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.