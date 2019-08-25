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بينها "عبد الرسول".. "الأحوال المدنية" تحظر هذه الأسماء

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:29 م
بينها عبد الرسول.. الأحوال المدنية تحظر هذه الأسماء
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أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم، منع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، كما لا يُسمح بتسجيل الأسماء المركبة أو العبارات الإضافية.

تفصيلاً، قالت "الأحوال المدنية"، في إنفوجرافيك توعوي نشرته أمس، عبر حسابها في "تويتر"، بعنوان "ليكون الاسم نظامياً": يجب أن يسجل الاسم مجرداً من الألقاب فلا نسجل الأسماء التي ليست جزءاً من الاسم مثل "الشريف والسيد والحاج".

وأضافت: لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، ولا بتسجيل الأسماء المركبة، مثل قمر الزمان؛ ويُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبد الرسول وعبد اللات.
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