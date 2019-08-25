حقيقة تعاقد برشلونة مع نجم يوفنتوس

يستهدف نادي برشلونة الإسباني، الحصول على خدمات النجم الأوروجوياني، رودريجو بينتانكور، لاعب وسط فريق يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .









وأوضحت صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية، أنه في حين أن الصحافة الأرجنتينية أعلنت يوم السبت أن نادي برشلونة مستعد للتعاقد مع رودريجو بينتانكور، فإن النادي الكاتالوني لم يقدم أي عرض رسمي لللاعب حتى الأن .









وتابعت الصحيفة الفرنسية، أنه على الرغم من وصول الهولندي فرانك دي يونج، من صفوف أياكس الهولندي، إلان أنه لا يزال برشلونة يبحث عن تعزيز جديد في خط الوسط، يود النادي الكتالوني تعزيز وسط الملعب ، حيث مستقبل إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال غير مؤكد على الرغم من رغبتهما في البقاء في النادي. في هذا المنظور ، تم الإعلان يوم السبت عن استعداد البلوجرانا لتقديم اقتراح بقيمة 60 مليون يورو لضم رودريجو بينتانكور من صفوف يوفنتوس ، ومع ذلك ، فإن المسار يأخذ بالفعل زمام المبادرة في الجناح .









ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فأن إدارة برشلونة لن تسعى بجدية لضم اللاعب، إلا إذا رحل راكيتيتش أو فيدال، خلال الميركاتو الجاري .



