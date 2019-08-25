ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حقيقة تعاقد برشلونة مع نجم يوفنتوس

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:29 م
حقيقة تعاقد برشلونة مع نجم يوفنتوس
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يستهدف نادي برشلونة الإسباني، الحصول على خدمات النجم الأوروجوياني، رودريجو بينتانكور، لاعب وسط فريق يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري . 


وأوضحت صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية، أنه في حين أن الصحافة الأرجنتينية أعلنت يوم السبت أن نادي برشلونة مستعد للتعاقد مع رودريجو بينتانكور، فإن النادي الكاتالوني لم يقدم أي عرض رسمي لللاعب حتى الأن . 


وتابعت الصحيفة الفرنسية، أنه على الرغم من وصول الهولندي فرانك دي يونج، من صفوف أياكس الهولندي، إلان أنه لا يزال برشلونة يبحث عن تعزيز جديد في خط الوسط، يود النادي الكتالوني تعزيز وسط الملعب ، حيث مستقبل إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال غير مؤكد على الرغم من رغبتهما في البقاء في النادي. في هذا المنظور ، تم الإعلان يوم السبت عن استعداد البلوجرانا لتقديم اقتراح بقيمة 60 مليون يورو لضم رودريجو بينتانكور من صفوف يوفنتوس ، ومع ذلك ، فإن المسار يأخذ بالفعل زمام المبادرة في الجناح .


ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فأن إدارة برشلونة لن تسعى بجدية لضم اللاعب، إلا إذا رحل راكيتيتش أو فيدال، خلال الميركاتو الجاري . 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
15:00
-
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
17:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
19:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
ميلان
روما
-
x
20:45
-
جنوى
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
تولوز
الكونفيدرالية الإفريقية
إيتوال - الكونغو
-
x
16:30
-
بيراميدز - مصر