منتخب الثلاثي المختلط يخطف برونزية الفرق بدورة الألعاب الإفريقية

ومثل الفريق المصري في السباق الذي يضم السباحة ثم الدراجات والجري، اللاعبون بسملة السلاموني ورحاب حمدي ومحمد جابر ومحمد طارق.







ويقود الجهاز الفني أحمد سلامة المدير الفني، والمدرب محمد الصغير وطارق رستم وإيهاب السيد والدكتور ياسر حسني طبيب المنتخب ومصطفى الشوبري أخصائي العلاج الطبيعي.







أوضح اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري للترايثلون أن الإنجاز عملاق ولأول مرة في التاريخ تحصد مصر ميدالية في دورة الألعاب الإفريقية.