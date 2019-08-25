هذه الأسباب تجعل المرأة تتحدث أكثر من الرجل

ننشر لك الأسباب التي تجعل المرأة تتحدث أكثر من الرجل





دماغ المرأة مصمم على هذه الشاكلة

النساء اللواتي لم يكن عندهن رأي محدد حول هذا الموضوع قلن إن دماغهن مصمم على هذه الشاكلة، ولا يعرفن أسباباً أخرى تجعلهن يتحدثن أكثر من الرجل.





تعبرن عن أنفسهن أكثر

نساء كثيرات قلن إن السبب الرئيسي لاتهام المرأة بأنها تتحدث أكثر وأطول من الرجل، هو أنها تحب التعبير عن نفسها أكثر وبشكل أفضل.





كي يجعلن الرجل يخرج عن صمته

فالرجل لا يحب عادة الحديث كثيراً؛ لأنه يعتبر أن المرأة تملك «لساناً طويلاً» وتتحدث أكثر من اللازم. فهن يتحدثن أكثر لإخراج الرجل عن صمته وجعله يتحدث هو الآخر.





حب التفاصيل

نسبة كبيرة من النساء اعترفن بأنهن يحببن التفاصيل حول المعلومات التي يتم تلقيها، وهن تفضلن طرح الأسئلة والكثير من الأسئلة من أجل معرفتها أكثر عن أي موضوع كان.





كي يجعلن الرجال يستمعن إليهن

فإذا تحدثن قليلاً فإن الرجل ربما لا يعرف عن أي شيء يتحدثن؛ لأنه لا يستمع ولكن الحديث كثيراً ولوقت أطول يجبره على الاستماع من أجل إبداء رأيه أيضاً وإنهاء الحديث بأسرع ما يمكن.





يردن مشاركة المعلومات مع الجنس الآخر الذي لا يكون مهتماً

قالت مجموعة كبيرة من النساء في استطلاعات الرأي التي كانت جزءاً من التقصي حول هذا الموضوع إن المرأة تتحدث بشكل أكثر وأطول من أجل مشاركة المعلومات مع الرجل وجذب اهتمامه.





لمضايقة الرجل وجعله عصبياً إذا كان صمته أكثر من المعتاد

مجموعات صغيرة من النساء يتحدثن بشكل أكثر وأطول بسبب حبهن أحياناً لمضايقة الرجل وجعله يشعر بـ العصبية، وبخاصة أولئك الرجال الذين يعتبرون صامتين أكثر من اللازم.





لأجل التكرار وذلك لعلمهن بأن الرجل لا ينتبه كثيراً لأحاديثهن

عدد كبير من النساء أشرن إلى أنهن يكررن الكثير من الأفكار؛ لعلمهن أن الرجل لا ينتبه كثيراً إلى ما تقوله المرأة. فهن يحتجن أحياناً إلى تكرار حديث ما مرتين أو ثلاثة أو أربعة؛ حتى يشعرن بأنه بدأ ينتبه.