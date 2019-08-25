لجنة لمتابعة جاهزية مدارس غرب شبرا الخيمة للعام الدراسي الجديد (صور)

Advertisements

كلفت نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، لجنة من المتابعة الميدانية بالحى ومتابعة الادارة التعليمية للمرور على المدارس بنطاق الحى وبيان جاهزية المدارس والاستعداد للعام الدراسى الجديد، بناءا على تعليمات محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم.



وتضمنت جولة المرور ٧٧ مبنى دراسى حكومى تشمل ٢٩ مدرسة اعدادى ٤٥ مدرسة ابتدائي و٩ مدارس ثانوى عام و٦ مدارس تجريبية و٦ مدارس تعليم فنى باجمالى ٩٥ مدرسة ويتم مراجعة الفصول الدراسية والنوافذ والكهرباء ودورات المياة و الافنية وسلامة الأسوار واستلام الكتب الدراسية وتوافر المعلمين.



وصرحت "العشيري"، أنه من المنتظر انتهاء اللجنة لأعمالها خلال ١٠ أيام يتم بعدها رفع تقرير بنتيجة المرور.

