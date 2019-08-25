إحالة 45 طبيبًا وممرضًا للتحقيق بالشرقية.. تعرف على الأسباب (صور)

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بوحدة صحة الأسرة بالهجارسة التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر والبالغ عددهم 45 ما بين ( طبيب - صيدلي – ممرض – فني ) إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء الزيارة المفاجئة التي قام بها محافظ الشرقية صباح اليوم حيث تواجد المحافظ بمقر وحدة طب الأسرة الساعة الثامنة والنصف صباحا وتلاحظ له عدم تواجد 45 من العاملين بالوحدة ليأمر بإحالة الواقعة للتحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقال المحافظ، إنه من حق المواطن أن يجد خدمة صحية وطبية لائقة وأن يجد من يقدم له هذه الخدمة.



ووجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة، بتفعيل دور لجان المتابعة بكافة الإدارات الصحية للمرور على وحدات طب الأسرة والمستشفيات للتأكد من إنتظام العاملين بمقر عملهم وتأدية الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى على الوجه الأكمل.



تجول المحافظ داخل أقسام الوحدة مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى.



أوصى محافظ الشرقية العاملين بالوحدة من الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على الوحدة مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.