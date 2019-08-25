نيمار يفسد باريس سان جيرمان
الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:15 م
الفجر الرياضي
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تسبب نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في إفساد الأجواء داخل ناديه الفرنسي في ظل رغبته في الرحيل برشلونة أو ريال مدريد في إسبانيا.
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن هناك حالة من الجدل بشأن نيمار ورغبته
في مغادرة الفريق لذا لابد أن تتحرك الإدارة سريعًا لاسيما أنه أثر على مستوى
الفريق باعتراف المدرب الألماني توماس توخيل.
وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان يحاول جس نبض الجماهير تجاه اللاعب البرازيلي
خلال مواجهة تولوز مساء اليوم على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الثالثة من الدوري.
وأضافت أن رد فعل الجماهير الباريسية سيكون مؤشرا فاصلا لمسؤولي بي إس جي، خاصة
أن الجماهير قامت بسب نيمار وهتفت ضده في المباراة الأولى ضد أولمبيك نيم، والتي ترتب
عليها تغريم النادي 2000 يورو.
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