الصحة: عيادات البعثة الطبية قدمت خدماتها لـ77 ألف حاج

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الأحد، 77075 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71735 حالات مرضية بمكة المكرمة، و 5340 حالة في المدينة المنورة، مؤكداً أن وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً للتأكد من إستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.





ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 269 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 230 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 39 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.





وأضاف "قنديل" أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 27 حالة بمستشفيات السعودية حتى صباح اليوم، وذلك بعد عودة عددا مرضي الفشل الكلوي إلي الأراضي المصرية، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يومياً "صباحاً ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.





وأكد "قنديل" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.



