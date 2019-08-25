مسؤول باكستاني: الحكومة ملتزمة باستكمال ممر كارتاربور

صرحت فردوس أشيق أوان، المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الإعلام، بأن باكستان ملتزمة باستكمال ممر كارتاربور.





وقالت "أشيق"، إن الممر يجري بناؤه حتى يتمكن حجاج السيخ من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند، من أداء طقوسهم الدينية بحرية وسهولة.





وفي سلسلة من التغريدات، اليوم الأحد، كتبت المسؤولة، أن "كارتاربور" هو مكان مقدس للسيخ وباكستان يحترمان بشدة المشاعر الدينية لمجتمع السيخ.





وأضافت، أن ممر كارتاربور، هو مثال مثالي للتناغم بين الأديان في العالم.





وأشادت بالممر، قائلة، إنها تبعث برسالة الاحترام والتسامح في عالم ينمو فيه التطرف والتعصب.





وأوضحت المساعد الخاص، أنها ترى أن ممر كارتاربور سيؤدي إلى الانسجام، مضيفة، أن اللون الأبيض في العلم الباكستاني عزيز على الحكومة مثل اللون الأخضر.





وكما أوردت صحيفة "سماء" الباكستانية، قالت، إن رئيس الوزراء عمران خان ملتزم بحماية حقوق الأقليات في باكستان والعالم.



