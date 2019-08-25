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أحدهما مستشار بلدي.. القبض على شخصين تورّطا في ابتزاز شاب مما دفعه للإنتحار

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:58 ص
أحدهما مستشار بلدي.. القبض على شخصين تورّطا في ابتزاز شاب مما دفعه للإنتحار
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مروى الجلاصي
 
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أصدر قاضي التحقيق بابتدائية باجة يوم أمس السبت 24 أوت 2019، بطاقتا إيداع بالسجن في حق شخصين، أحدهما مستشار بلدي، للإشتباه في تورّطهما في ابتزاز شابّ ممّا دفعه للإنتحار حرقا.

وتعود الوقائع إلى يوم 19 أوت الجاري، عندما لقي شاب (21 سنة) حتفه متأثرا بحروق بليغة، إتّضح بعدها أن الشابّ قد يكون أقدم على الإنتحار.

وفي متابعة من أعوان الشرطة العدلية بباجة للقضية وبإذن من النيابة العمومية، تمّ إيقاف شخصين أحدهما مستشار بلدي، ليتمّ إخضاعهما للبحث.

وقد تمّت إحالتهما أمس، على أنظار قاضي التحقيق بابتدائية باجة الذي أصدر في شأنهما بطاقة إيداع بالسجن بجملة من التّهم، منها الإعتداء بفعل الفاحشة على شخص وابتزازه  وتهديده، بما دفعه للإنتحار حرقا، وفق ما نشرته موزاييك نقلا عن مصدر أمني.
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