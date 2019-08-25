ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محاولات إيرانية لإرسال طائرات وتفجيرها في إسرائيل

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:04 م
محاولات إيرانية لإرسال طائرات وتفجيرها في إسرائيل
الجيش الإسرائيلي
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قال الجيش الإسرائيلي إنّه "أحبط محاولات فيلق القدس الإيراني إرسال طائرات مسيرة مسلحة وتفجيرها في إسرائيل".

 

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات على عدد من الأهداف في قرية عقربا جنوب شرق دمشق، وأحبطت محاولات فيلق القدس الإيراني إرسال طائرات مسلحة وتفجيرها في إسرائيل.

 

وقال أدرعي في بيان اليوم الأحد "أغارت مقاتلات جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق"، مضيفا "لقد جاءت الغارة ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية حرصت في الأيام الأخيرة على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقًا من الأراضي السورية".

 

وأوضح أدرعي "الحديث عن عملية كان مخططًا فيها لإطلاق عدد من الحوامات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية".

 

وكانت إسرائيل قد هاجمت، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي.

 

وأكدت أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

 

 

Advertisements
المزيد عن: ايران إسرائيل إرسال طائرات وتفجيرها إحباط محاولات إيرانية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
x
21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
1
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
x
20:45
4
نابولي