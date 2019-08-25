محاولات إيرانية لإرسال طائرات وتفجيرها في إسرائيل
قال الجيش الإسرائيلي إنّه "أحبط محاولات فيلق القدس الإيراني إرسال طائرات مسيرة مسلحة وتفجيرها في إسرائيل".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي
أدرعي أن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات على عدد من الأهداف في قرية عقربا جنوب
شرق دمشق، وأحبطت محاولات فيلق القدس الإيراني إرسال طائرات مسلحة وتفجيرها في إسرائيل.
وقال أدرعي في بيان اليوم الأحد "أغارت
مقاتلات جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق"،
مضيفا "لقد جاءت الغارة ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية حرصت في
الأيام الأخيرة على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقًا من الأراضي السورية".
وأوضح أدرعي "الحديث عن عملية كان
مخططًا فيها لإطلاق عدد من الحوامات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية".
وكانت إسرائيل قد هاجمت، بالصواريخ، أهدافا
في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي.
وأكدت أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط
عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا،
حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.
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