ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المركز الثقافي الكوري يحتفي بدارسي اللغة الكورية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:59 ص
المركز الثقافي الكوري يحتفي بدارسي اللغة الكورية
Advertisements
طباعة
احمد رفعت صديق
 
Advertisements
أعرب يانج سانجن، مدير المركز الثقافي الكوري، عن سعادته بتفوق طلبة معهد سي جونج وشفغهم بتعلم اللغة والثقافة الكورية، وقال إن المعهد يٌصنف كواحد من أهم المؤسسات التعليمية التي تدرّس اللغة الكورية جنباً إلى جنب مع قسم اللغة الكورية بجامعتي عين شمس وأسوان.

وقام مدير المركز بتوزيع شهادات تقدير على الطلاب المتفوقين، وذلك من بين 120 طالباً اجتازوا الاختبارات النهائية وانتقلوا إلى مستويات متقدمة لدراسة اللغة الكورية.

وخلال الحفل، استمتع الطلاب بعدد من العروض التقليدية الكورية التي قدمها مجموعة من الدارسين.
Advertisements
المزيد عن: محافظات المركز الثقافي الكوري اللغة الكورية أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
x
21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
1
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
x
20:45
4
نابولي