المركز الثقافي الكوري يحتفي بدارسي اللغة الكورية
الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:59 ص
احمد رفعت صديق
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أعرب يانج سانجن، مدير المركز الثقافي الكوري، عن سعادته بتفوق طلبة معهد سي جونج وشفغهم بتعلم اللغة والثقافة الكورية، وقال إن المعهد يٌصنف كواحد من أهم المؤسسات التعليمية التي تدرّس اللغة الكورية جنباً إلى جنب مع قسم اللغة الكورية بجامعتي عين شمس وأسوان.
وقام مدير المركز بتوزيع شهادات تقدير على الطلاب المتفوقين، وذلك من بين 120 طالباً اجتازوا الاختبارات النهائية وانتقلوا إلى مستويات متقدمة لدراسة اللغة الكورية.
وخلال الحفل، استمتع الطلاب بعدد من العروض التقليدية الكورية التي قدمها مجموعة من الدارسين.
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