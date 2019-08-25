ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:02 م
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

أشعل دويتو المطرب مصطفى حجاج، والمطرب محمود العسيلي، الحفل الذي أقامته إحدى شركات المحمول فى الساحل الشمالي.

 

بدأ الحفل بفقرة المطرب محمود العسيلي ثم تصادف وجود المطرب مصطفى حجاج الذى شارك العسيلي الغناء وقدما مجموعة كبيرة من الأغاني على تصفيق الحضور.

 

شهد الحفل حضور كبير من المجتمع الراقي من بينهم المنتج هاني محروس والخبير السياحي روؤف صبحي، ومن رجال الاعمال محمد الهواري وحرمه، ومحمد ابوليلة وأحمد موسى ومحمد سماحة وغيرهم.

مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
x
21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
1
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
x
20:45
4
نابولي