مصطفى حجاج والعسيلي فى دويتو غنائي بالساحل الشمالي (صور)

أشعل دويتو المطرب مصطفى حجاج، والمطرب محمود العسيلي، الحفل الذي أقامته إحدى شركات المحمول فى الساحل الشمالي.

بدأ الحفل بفقرة المطرب محمود العسيلي ثم تصادف وجود المطرب مصطفى حجاج الذى شارك العسيلي الغناء وقدما مجموعة كبيرة من الأغاني على تصفيق الحضور.

شهد الحفل حضور كبير من المجتمع الراقي من بينهم المنتج هاني محروس والخبير السياحي روؤف صبحي، ومن رجال الاعمال محمد الهواري وحرمه، ومحمد ابوليلة وأحمد موسى ومحمد سماحة وغيرهم.