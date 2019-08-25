تنتهى اليوم المرحلة الأولى.. 52 ألف طالب يسجلون رغباتهم في تنسيق الأزهر

صرح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني أنه تم استقبال عدد من الطلاب والطالبات بوحدات النظم بالجامعة لتيسير إجراءات التنسيق لهم والرد على استفساراتهم.





وأضاف فرج _ أنه قام بتسجيل الرغبات إلكترونيا منذ فتح التنسيق وحتي الآن 52 ألف طالب وطالبة ، لافتا إلى أن اليوم هو نهاية تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بجامعة الأزهر.



