تنتهى اليوم المرحلة الأولى.. 52 ألف طالب يسجلون رغباتهم في تنسيق الأزهر
الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:56 ص
محمود الجلاد
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صرح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني أنه تم استقبال عدد من الطلاب والطالبات بوحدات النظم بالجامعة لتيسير إجراءات التنسيق لهم والرد على استفساراتهم.
وأضاف فرج _ أنه قام بتسجيل الرغبات إلكترونيا منذ فتح التنسيق وحتي الآن 52 ألف طالب وطالبة ، لافتا إلى أن اليوم هو نهاية تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بجامعة الأزهر.
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