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تنتهى اليوم المرحلة الأولى.. 52 ألف طالب يسجلون رغباتهم في تنسيق الأزهر

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:56 ص
تنتهى اليوم المرحلة الأولى.. 52 ألف طالب يسجلون رغباتهم في تنسيق الأزهر
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محمود الجلاد
 
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صرح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني أنه تم استقبال عدد من الطلاب والطالبات بوحدات النظم بالجامعة لتيسير إجراءات التنسيق لهم والرد على استفساراتهم.

وأضاف فرج _ أنه قام بتسجيل الرغبات إلكترونيا منذ فتح التنسيق وحتي الآن 52   ألف طالب وطالبة ، لافتا إلى أن اليوم هو نهاية تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بجامعة الأزهر.

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