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مقتل 3 عناصر من حزب الله بغارة إسرائيلية على ريف دمشق

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:58 ص
مقتل 3 عناصر من حزب الله بغارة إسرائيلية على ريف دمشق
غارة إسرائيلية
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وكالات
 
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أكدت وسائل إعلام لبنانية، مقتل 3 عناصر من حزب الله بغارة إسرائيلية على ريف دمشق، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

                                                     

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ سلسلة من الغارات على سوريا قرب العاصمة دمشق لإحباط "هجوم كبير ووشيك" على شمال إسرائيل، متهما "قوات إيرانية" و"ميليشيات شيعية" بالوقوف وراء ذلك المخطط.

 

وأقر الجيش الإسرائيلي بمسؤوليته عن الغارات الجوية على سوريا، قائلًا إنه "كان من الضروري إحباط هجمات متعددة" من خلال ما أسماه "القاتل" أو "الكاميكاز"، موضحا أنها طائرات بدون طيار، من "نوع لم تستخدمه القوات الإيرانية ضد إسرائيل من قبل".

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المزيد عن: دمشق الغارة الإسرائيلية الغارات على سوريا اسرائيل
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