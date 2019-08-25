معز بوراوي يتعرّض لمحاولة طعن بمكان عامّ..!
الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:52 ص
مروى الجلاصي
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تعرّض الناشط السياسي ورئيس جمعية عتيد سابقا معز بوراوي، ليلة أمس، إلى محاولة اعتداء بسلاح أبيض من قبل شخص، أثناء تواجده بإحدى مقاهي جهة سيدي داود في المرسى.
وبعد مطاردة أمنية، أمكن القبض على المعتدي، وتم اقتياده إلى مركز الأمن للتحري معه.
وتوضيحا للحادثة، قام بوراوي بنشر تدوينة عبر حسابه الخاص بفايسبوك، كتب فيها ما يلي:
"بلاغ : ردّا على ما ورد في بعض صفحات التواصل الإجتماعي من طعني من طرف شخصين، أؤكد بأن هذا الخبر غير صحيح. ما حدث مساء يوم البارحة هي محاولة طعني بسكين من طرف شخص أجهل تماما الأسباب التي دفعته للقيام بهذه العمليّة و الحمدوالله لم يتمكّن من طعني بعد تدّخل بعض الأصدقاء لمنعه بالقوّة كما تمّ إيقاف هذا الشخص من طرف أعوان أمن منطقة حدائق قرطاج في أقل من ساعة بعد قيامه بهذه العملية.
شكرا لكل للأصدقاء و لقوات أمن حدائق قرطاج".
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