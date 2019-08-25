معز بوراوي يتعرّض لمحاولة طعن بمكان عامّ..!

تعرّض الناشط السياسي ورئيس جمعية عتيد سابقا معز بوراوي، ليلة أمس، إلى محاولة اعتداء بسلاح أبيض من قبل شخص، أثناء تواجده بإحدى مقاهي جهة سيدي داود في المرسى.





وبعد مطاردة أمنية، أمكن القبض على المعتدي، وتم اقتياده إلى مركز الأمن للتحري معه.





وتوضيحا للحادثة، قام بوراوي بنشر تدوينة عبر حسابه الخاص بفايسبوك، كتب فيها ما يلي:



