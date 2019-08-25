ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الموزع أحمد إبراهيم: حذفوا اسمي من المرشحين في استفتاء الجوائز المحلية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:51 ص
الموزع أحمد إبراهيم: حذفوا اسمي من المرشحين في استفتاء الجوائز المحلية
أحمد إبراهيم
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حصوله على الجائزة الدولية جلوبال ميوزك اوردز، عن توزيع أغنية "حالة خاصة جدا" لزوجته الفنانة أنغام.

وكتب أحمد إبراهيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الميدالية الفضية جلوبال ميوزك اوردز(الاعمال المتميزة) على مستوى العالم أحمد إبراهيم من (مصر) عن توزيع اغنية انغام حالة خاصة جدا 2019 العربي الوحيد والفائز الوحيد عن (التوزيع الموسيقي) تقدير لجنة من فنانين أجانب بلا تظبيط ولا فوت مضروب". 

وأضاف: "صحيح ما اخدتش كاس العالم لكن، هي لطيفة ادبيا لأنها جائزة موسيقية تقديرية بدون حفلات وسبونسرز، لكن اهميتها بالنسبالي كا CV اعتراف مواقع توثيق بيانات فنانين العالم بيها زي imdb". 

وتابع: "بمناسبة حالة خاصة جدا وأنغام، اكتر فنان تم محاربته وتشويهه من بعض أقلام وإعلام (بلدي) من وقت نزول البوم انغام هو (العبد لله) وصل لحد وصفي بالمبتدئ ومسحوا ١٧ سنة تعب ونجاح وحذف اسمي من المرشحين في استفتاء بعض الجوائز المحلية. شكرًا".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
x
21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
1
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
x
20:45
4
نابولي