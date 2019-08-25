الموزع أحمد إبراهيم: حذفوا اسمي من المرشحين في استفتاء الجوائز المحلية

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أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حصوله على الجائزة الدولية جلوبال ميوزك اوردز، عن توزيع أغنية "حالة خاصة جدا" لزوجته الفنانة أنغام.



وكتب أحمد إبراهيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الميدالية الفضية جلوبال ميوزك اوردز(الاعمال المتميزة) على مستوى العالم أحمد إبراهيم من (مصر) عن توزيع اغنية انغام حالة خاصة جدا 2019 العربي الوحيد والفائز الوحيد عن (التوزيع الموسيقي) تقدير لجنة من فنانين أجانب بلا تظبيط ولا فوت مضروب".



وأضاف: "صحيح ما اخدتش كاس العالم لكن، هي لطيفة ادبيا لأنها جائزة موسيقية تقديرية بدون حفلات وسبونسرز، لكن اهميتها بالنسبالي كا CV اعتراف مواقع توثيق بيانات فنانين العالم بيها زي imdb".



وتابع: "بمناسبة حالة خاصة جدا وأنغام، اكتر فنان تم محاربته وتشويهه من بعض أقلام وإعلام (بلدي) من وقت نزول البوم انغام هو (العبد لله) وصل لحد وصفي بالمبتدئ ومسحوا ١٧ سنة تعب ونجاح وحذف اسمي من المرشحين في استفتاء بعض الجوائز المحلية. شكرًا".