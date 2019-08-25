"القحطاني" ينصح بالملفوف والفلفل الأسود لعلاج هشاشة العظام

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‏‏عدد أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، 6 أطعمة، مفيدة في العلاج والوقاية من هشاشة العظام.



وفيما يلي أبرز الأطعمة التي ذكرها القحطاني لهشاشة العظام:



الملفوف Cabbage:



وقال القحطاني إن الملفوف غني بمادة البورون Boron التي تزيد من مستوى الاستروجين في الدم وهذه المادة تساعد على حفظ العظام، ويعتبر الملفوف من أغنى النباتات التي تحتوي على مركب البورون، ويجب تناول الملفوف في كل الوجبات لمن لديه هشاشة في العظام.



الهندباء Dandelion:



تعتبر الهندباء النبات الثاني بعد الملفوف التي تحتوي على مركب البورون الذي يزيد من مستوى الاستروجين حيث يحتوي على 125جزءا في المليون، كما تحتوي الهندباء على 20000جزء في المليون من الكالسيوم وهذا يعني أن عشرة جرامات من نبات الهندباء يوفر 1ملليجرام من مركب البورون وَ 200ملليجرام من الكالسيوم والتي تعتبر أساسية في حفظ العظام من الهشاشة.



والهندباء تعتبر أيضًا مصدرًا لمركب السيليكون والتي أثبتت بعض الدراسات أن هذا المركب يساعد على قوة العظام.



الأفوكادو Avocado:



تعتبر ثمار نبات الأفوكاتو من أهم النباتات الغنية بفيتامين D وقد وجد أن أكل ثمار الإفوكادو يستطيع أن يحول الكالسيوم إلى العظام وتحتوي ثمار الافوكادو على حوالي 25% بروتين ومواد سيسكوتربينية وفيتامينات أ، ب1، ب 2بجانب فيتامين د.



فول الصويا Soybeans:



لقد وجد أن اليابانيين من أقل الناس اصابة بهشاشة العظام وذلك بسبب تناولهم للبقوليات أكثر من تناولهم للحوم وفي دراسة أجراها الدكتور جيمز اندرسون في كلية الطب بجامعة Kentucky باليابان أن نوعية الطعام في الغرب يحتوي على اللحوم ووجد أن الأشخاص الذين يأكلون اللحم بكثرة يفرزون في بولهم كمية كبيرة من الكالسيوم وهذا بالطبع يكون على حساب العظام.



فول الصويا والبقوليات الأخرى تحتوي على البروتين ولكن بروتين البقوليات لا يخرج الكالسيوم مع البول كما هو الحال في بروتين اللحم، علاوة على أن فول الصويا والبقول الأخرى تحتوي مادة Genistein وهو عبارة عن هرمون استروجين Phytoestrogein والذي يعطي نفس تأثير الهرمون الأنثوي في الجسم.



وأوضح أن الهرمون استروجين الصيدلاني والذي يصرف للنساء اللواتي لديهن هشاشة والذي ربما يسبب زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي في حين أن مركب ال Genistein الذي يوجد في فول الصويا والبقول الأخرى لا يساعد في احتمال حدوث سرطان الثدي ولذا فإن فول الصويا والبقول الأخرى تحمي العظام وتزيد من صحة القلب تمامًا كما تعمل حبوب الاستروجين ولكن دون حدوث أضرار أخرى.



الفلفل الأسود Black Pepper:



تحتوي ثمار الفلفل الأسود على أربعة مركبات مضادة لهشاشة العظام عليه فإذا كنت من عشاق الفلفل فعليك به يوميًا مع الشوربة ومع الأفوكاتو وغير ذلك.



البقدونس Parsley:



وقال القحطاني: ” تعتبر أوراق هذا النبات غنية بمركب البورون ويقال أن ثلاث أونسات من الأوراق الجافة تعطي ثلاثة ملليجرامات والتي تعمل على رفع مستوى الاستروجين، وهذا كاف جدًا لما يحتاجه مرضى العظام، كما أن هذا النبات غني جدًا بمادة الفلورين والتي لها خاصية تقوية العظام ”.



