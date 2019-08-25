صور نادرة للملك سعود خلال استقبال رئيس باكستان قبل 63 عاما
الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:55 ص
أية حمروشي
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وثقت مجموعة من الصور التاريخية، جانبا من استقبال الملك سعود -رحمه الله- للرئيس الباكستاني ”إسكندر ميرزا”، قبل 63 عاما.
وأظهرت الصور التي التقطت عام 1956 م، الملك سعود، وحديثه إلى الرئيس الباكستاني، بحضور رئيس الجيش الباكستاني الجنرال أيوب خان، ومجموعة من مسؤولي البلدين.
وأظهرت الصور التي التقطت عام 1956 م، الملك سعود، وحديثه إلى الرئيس الباكستاني، بحضور رئيس الجيش الباكستاني الجنرال أيوب خان، ومجموعة من مسؤولي البلدين.
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