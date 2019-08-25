محافظ كفر الشيخ يعلن إزالة 123 حالة تعدٍ على أملاك الدولة "صور"





وأضاف أن ذلك جاء خلال اليوم الثالث عشر من الموجة الـ 13 والتى تضمنت إزالة حالة بمركز بيلا، و9 حالات مبانى على أملاك الدولة بقرى "منية المرشد - الجزيرة الخضراء - مدينة مطوبس - إبيانة - ساحل عجمية - البراجة" بمساحة 926 م2 مبانى أملاك دولة بمركز ومدينة مطوبس.



وتابع أنه تم تنفيذ إزالة 10 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بقرى "سنديون، راشد، والعزبة الكبيرة، مدينة فوة، ترعة القضابة، وأرض ساحل وهدان" بمساحة 1234م2 مبانى أملاك دولة بمركز ومدينة فوة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ إزالة 10 قرارات إزالة بقرى "مرعي، الغنامين، الغبايشة، الروضة" بمركز سيدي سالم على مساحة 1103م2، وإزالة 3 حالات بمساحة 237 م2 بقري الشيخ إبراهيم وأريمون بكفر الشيخ، وإزالة 101 م2 مبانى و9 قراريط أرض زراعية أملاك دولة بدسوق، وتنفيذ 5 قرارات إزالة على مساحة 6 أفدنة و10 قراريط أراضى زراعية أملاك دولة بمركز الحامول، و14 حالة بمركز ومدينة قلين تضمنت 5 حالات أملاك دولة بمساحة 196 م2 مبانى وحالة بمساحة 4 قيراط أرض زراعية أملاك دولة و8 حالات على مساحة 8 أفدنة و6 قراريط أرض زراعية بنطاق مركز ومدينة قلين.



كما تم إزالة 7 حالات بمساحة 713م2 مبانى أملاك دولة بقرى كفر العجمى، والكراكات وأبو بدوى ببيلا، و20 حالة بمساحة 4039 م2 مبانى أملاك دولة بزمام مركز بلطيم، و5 حالات بمساحة 7 أفدنة و4 قراريط اراضى زراعية بنطاق مركز مطوبس، وتنفيذ إزالة 10 حالات على مساحة 18752م2 مبانى أملاك دولة بنطاق مركز بلطيم، فضلًا عن تنفيذ 13 قرار إزالة بمساحة 69 فدانًا أرض زراعية أملاك دولة بشرق مركز بلطيم، وتنفيذ إزالة 21 حالة بقرى الحمراوي، وسخا، ومحلة موسى، والنطاف، والقرضا، وإسحاقة بمركز كفر الشيخ على مساحة 4473م2 مباني أملاك دولة.



وأوضح أنه ضمن أعمال الحملة الموسعة لاسترداد حق الشعب الموجة الـ 13 عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين في أعمال التقنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أمر محافظ كفرالشيخ، باستمرار أعمال الحملة المشتركة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد بالتزامن مع الموجه الـ 13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تحت اشراف رؤساء الوحدات المحلية وقيادات مديرية الأمن، وبحضور عدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية بمحافظة كفرالشيخ.



وأشار محافظ كفر الشيخ، أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على أملاك الدولة بجهات الولاية المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والموارد المائية والري، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ لاسترداد أملاك الدولة واستعادة حق الشعب والحفاظ المال العام، موجهًا بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحمل المخالفين نفقة وتكاليف أعمال هذه الإزالات طبقًا للقانون.

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تم إزالة 123 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل على مساحة 38389 متر مباني و83 فدانا و23 قيراطا أراضي أملاك دولة وأراضٍ زراعية بمراكز سيدى سالم وفوه ودسوق والحامول والرياض وقلين وبيلا ومطوبس وبلطيم، وكفر الشيخ.