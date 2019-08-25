دار الكتب تشارك في مؤتمر الافلا باليونان

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ممثلة لوزارة الثقافة المصرية في المؤتمر الخامس والثمانين للاتحاد الدولي للمكتبات الافلا، والذي يعقد في العاصمة اليونانية أثينا في الفترة من24-30 أغسطس الجاري.

يضم الوفد المشارك الأستاذ الدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الهيئة والأستاذ الدكتور عماد عيسى رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، والدكتورة هويدا كامل مدير عام العلاقات العامة والاتصالات الخارجية بالهيئة والتي تم اختيارها مؤخرا عضوا بلجنة التعليم والتدريب الدائمة بالافلا.

جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور هشام عزمي سيشارك أيضا في مؤتمر رؤساء المكتبات الوطنية، الذي يعقد على هامش الافلا يوم 27 أغسطس.

ويشارك د. هشام بمحاضرة حول تجربة دار الكتب المصرية في تجديد وتطوير مبناها التاريخي في باب الخلق.