'إجابة' تعلن عن إمكانية مقاطعة العودة الجامعية

أعلن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين 'إجابة'، عن إمكانية مقاطعة العودة الجامعية، على خلفية ارتفاع عدد الايقافات عن العمل في صفوف منخرطيه.





وأشار المنسّق العام لنقابة 'إجابة' نجم الدين جويدة لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الأحد 25 أوت 2019، إلى انعقاد المجلس الوطني للإنابات الخميس القادم.





وأفاد جويدة في ذات التصريحات، بأن المجلس سينعقد للتباحث في كافة الأشكال التصعيدية، التي من الممكن انتهاجها، وفق تعبيره.