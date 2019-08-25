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تفاصيل القبض على أغبى تاجر مخدرات بالمملكة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:49 ص
تفاصيل القبض على أغبى تاجر مخدرات بالمملكة
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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وثق مقطع فيديو متداول لحظة الإطاحة بتاجر مخدرات، كان قد نشر إعلانًا أن لديه "زاناكس وابيض" للبيع، وأرفق في الإعلان رابط جوجل ماب لتحديد عنوانه لمن يرغب في الشراء.

ويظهر المقطع مجموعة من رجال الأمن بجوار مركباتهم وهم يحاصرون موقع تاجر المخدرات بهدف إلقاء القبض عليه، وتخليص المجتمع من شروره.

يذكر أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات حذرت من قبل من مخدر “زاناكس” باعتباره من أخطر المواد المهدئة التي تتسبب في الاضطرابات السلوكية والأمراض النفسية، وتؤدي إلى سرعة الإدمان.

وأوضحت أن “زاناكس” يعدّ مسكّنًا للألم، ويُصرف بوصفات طبية، ولكن يساء استخدامه، ويصيب متعاطيه بشدة الإدمان.
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