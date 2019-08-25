هاربين من تنفيذ 74 حكما قضائيا.. سقوط نصابين بالجيزة بعد خدعهما راغبي السفر للخارج

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نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في القبض على عاطل وربة منزل بالجيزة سبق اتهامهما والحكم عليهما في العديد من القضايا، لممارستهما نشاط إجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن قيام عاطل سبق إتهامه في 9 قضايا "نصب، تزوير، تبديد"، ومحكوم عليه في 36 قضية "نصب، شيكات، تبديد"، ربة منزل "مسجلة جنائيًا"، سبق إتهامها فى 39 قضية "أموال عامة، نصب، شيك"، ومحكوم عليها في 38 قضية متنوعة) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج عن طريق تزوير تأشيرات وعقود عمل وتحصلهما من كل ضحية على مبلغ 30 ألف جنيه، مُتخذان من مسكن الأول مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحتها وجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة ضبط المتحري عنهما، وعلى إثر ذلك قام قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة بإستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بمسكن المتهم الأول، وبحوزتهما 10 جوازات سفر، 50 سيرة ذاتية، مؤهلات علمية، شهادات خبرة، صحيفة حاله جنائية "خاصين بالضحايا"، 25 تأشيرة مزورة، 40 عقد عمل مزور منسوب للعديد من شركات المقاولات بإحدى الدول العربية، مبلغ مالي قدره 18 ألفا و850 جنيها.



وتبين تواجد أحد الضحايا سائق، مُقيم بالدقهلية، وبسؤاله قرر قيامه بدفع مبلغ 30 ألف جنيه للمتهم الأول نظير توفير فرصة للعمل بالخارج، وقيام 8 آخرين بذات الأمر، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإستخدام التأشيرات وعقود العمل المزورة، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط من حصيلة نشاطهما الإجرامى، وأقرا بالأحكام الصادرة ضدهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.