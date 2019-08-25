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وزارة النقل تغيّر لون لوحات السيارات المعدّة للكراء بعلامة خاصة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:40 ص
وزارة النقل تغيّر لون لوحات السيارات المعدّة للكراء بعلامة خاصة
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مروى الجلاصي
 
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إثر قرار وزارة النقل تغيير لون اللوحة المنجمية للسيارات المعدة للكراء من اللون الأزرق إلى اللون الأسود، إعتبر رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء كراء السيارات حبيب معاوية، ​​أن هذا القرار سينقذ ما يزيد عن 5 آلاف عائلة وسيضمن مواطن شغل قارة لأكثر من 7 آلاف عائلة.

وأعلن رئيس الغرفة في تصريح لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الأحد 25 أوت 2019، عن إقرار علامة خاصة وهي عبارة عن حرف ''L'' مع ضبط مواصفات فنية وتقنية مع وزارة النقل.

وأفاد معاوية بأن العلامة ستكون صادرة عن غرفة وكلاء كراء السيارات، محذرا من تقليد العلامة التي يعاقب عليها القانون بخطايا تصل إلى 700 دينار.
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