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خبير رصد التماسيح: بحيرة ناصر البيئة المناسبة للتماسيح في مصر

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:41 ص
خبير رصد التماسيح: بحيرة ناصر البيئة المناسبة للتماسيح في مصر
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور محمود عزت، خبير رصد التماسيح، إن وزارة البيئة تقوم بحملات على الأسوق لمنع الإتجار في الحيوانات البرية، منوهًا بأن هناك تكثيف لحملات ضبط المخالفين من المتاجرين بالتماسيح بعد أن استضافت مصر مؤتمر التنوع البيولوجي في 2018.

وأشار "عزت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن مصر تقود العالم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والحياة البرية، وذلك حفاظًا على حق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية.

ولفت إلى أن بحيرة ناصر هى البيئة المناسبة للتماسيح في مصر، ولكن بعض التجار يصطادوا تلك التماسيح لبيعها بأسعار لا تقارن بأسعارها الحقيقية.

وأسفرت الحملة التي شنتها وزارة البيئة عن ضبط 5 تماسيح نيلية محنطة بأحجام مختلفة بأحد البازارات بمنطقة نبق بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ اجراءات القانونية حيال ذلك والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.
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المزيد عن: مصر فضائية تين رصد تين توك شو تماسيح
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