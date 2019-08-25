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ضبط 15 طن فول غير صالح للاستهلاك بالإسكندرية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:40 ص
ضبط 15 طن فول غير صالح للاستهلاك بالإسكندرية
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محمد رجب - دينا حسن
 
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تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، من ضبط 15 طن فول غير صالح للاستهلاك الآدمى داخل مخزن دون ترخيص بمنطقة المنتزه، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، تفيد قيام صاحب مخزن غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بحيازة كميات كبيرة من الفول الفاسد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

استهدفت حملة أمنية المخزن المشار إليه، وعثر على 15 طن فول معبأة داخل أجولة بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحه للبيع بالأسواق.

تحرر محضر بقسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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المزيد عن: محافظات فول الإسكندرية أخبار مصر
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