"قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب".. برنامج جلسات اليوم في قمة مجموعة الدول السبع

تشهد القمة الخامسة والأربعون لمجموعة السبع، في منتجع بياريتز في فرنسا، والتي تنطلق اليوم َتضم السبع الدول الأكبر في الاقتصاديات العالمية، وتجتمع بشكل سنوي للوقوف على بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العالم، العديد من الفعاليات، أبرزها جلسة عمل خاصة بأجندة الأمن، فضلا تعزيز الشراكة مع أفريقيا.





وتتناول قمة الدول السبع هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.





كلمة السيسي

وسيلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا - باعتبار الرئيس رئيس الاتحاد الأفريقي - تتناول عرض الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.





ويستعرض الرئيس في كلمته أمام قمة مجموعة الدول السبع الكبرى جهود تمكين المرأة في أفريقيا ودورها الكبير في مصر وأفريقيا والعالم، وما تقدمه للمجتمع من إسهامات تضعها في بؤرة التنمية والاهتمامات داخل القارة الأفريقية.





ملف مكافحة الفساد

كما أن ملف مكافحة الفساد في القارة الأفريقية سيكون حاضرا كمحور رئيسي خلال كلمة الرئيس السيسي نظرا لأنه آفة كبيرة تستنفد الموارد في القارة الأفريقية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية باعتبارها ضرورة ملحة لكون الإرهاب خطرا آنيا يهدد العالم بأسره، مشددا على أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي وتشديد وتقوية بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية بالشراكة المتوازنة مع الدول الصناعية الكبرى.





جلسة خاصة بالشراكة بين الدول السبع

َتعد الجلسة الخاصة بالشراكة بين مجموعة الدول السبع الكبرى مع أفريقيا من أهم الفعاليات التي ستشهدها أعمال مجموعة السبع، لافتا إلى أن مشاركة السيسي في هذه الجلسة تكتسب أهمية خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي هذا العام، حيث سيعرض الرئيس السيسي أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.





تعزيز الشراكة مع أفريقيا

وتعقد اليوم جلسة عمل لمجموعة السبع على أجندة الأمن، فضلا عن جلسة عن الاقتصاد العالمي بالإضافة لجلسة أخرى عن تعزيز المساواة بين الجنسين والانتفاع بالتعليم والخدمات الصحية الجيدة، كما يتضمن جلسة عن تعزيز الشراكة مع أفريقيا، بالإضافة إلى غداء عمل يتضمن بحث ملف مكافحة أوجه انعدام المساواة في المصير.



