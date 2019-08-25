"حزب الله" تؤكد مقتل أحد عناصر الحزب في الغارة الإسرائيلية قرب دمشق

أكدت مصادر بحزب الله، منذ قليل، مقتل أحد عناصر الحزب في الغارة الإسرائيلية قرب دمشق أمس.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ غارة جوية ضد "قوات إيرانية" بالقرب من العاصمة السورية دمشق لمنع "هجمات قاتلة" بطائرات دون طيار.

وقال الجيش إن القصف استهدف "عناصر تابعة لفيلق القدس وميليشيات شيعية" في سوريا.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إيران "ليس لديها حصانة في أي مكان وأن إسرائيل ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وأراضيها".