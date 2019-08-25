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خط النجدة يمنع زواج طفلين بالمطرية: "تحفظنا على الطفلة في الكوافير"

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:41 ص
خط النجدة يمنع زواج طفلين بالمطرية: تحفظنا على الطفلة في الكوافير
زواج طفلة
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هدى عبدالرازق
 
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كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، تفاصيل تمكن المجلس القومي للأمومة والطفولة من منع زواج طفلين بالمطرية.

وقال "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إنهم تلقوا بلاغ يوم الخميس الموافق 22 أغسطس يفيد أن هناك طفلة عمرها 15 عامًا والدها سيزوجها لشاب عمره 25 عامًا، منوهًا بأنه لا يوجد قانون رادع يمنع زواج الأطفال حتى الآن.

وأضاف أنهم يحاولون التحدث مع أسرة الطفلة لإقناعهم بخطورة ما يفعلوه على ابنتهم، مشيدا بدور النيابة العامة في منع حدوث الواقعة، منوهًا بأنهم رصدوا واقعة أخرى في دار السلام ووضعت الأسرة حراسة على الفتاة حتى يجبروا الفتاة على الزواج.

وتابع أن النيابة تحفظت على طفلة واقعة المطرية من الكوافير وتم القبض على الأب والأم والعريس.
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