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الكاف يبدد مخاوف بيراميدز من أزمة "مراقب" مباراته مع إيتول دو كونجو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:25 ص
الكاف يبدد مخاوف بيراميدز من أزمة مراقب مباراته مع إيتول دو كونجو
بيراميدز
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علي نبوي
 
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سادت حالة من الارتياح داخل بعثة فريق نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد بعد تأكيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على مراقبة مباراة الفريق اليوم أمام إيتول دو كونجو الكونغولي في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية وإقرار مسئولي الكاف بتطبيق العدالة التحكيمية بين الفريقين خاصة أن المباراة غير مذاعة تليفزيونيا.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الذي حضره محمد عادل المدير الإداري للفريق ووليد مهدي مسئول المباريات وشريف جمال مسئول العلاقات العامة وأكد ممثل الكاف خلال محضر الجلسة أنه سيتم تصوير المباراة داخل الكنترول الخاص بالاتحاد لمراقبة أي محاولات للخروج عن النص.

 

وتقرر أن يرتدي بيراميدز الطاقم الأساسي، النبيتي، في المباراة التي تنطلق عند دقات الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، ويديرها طاقم تحكيم من إفريقيا الوسطى.

 

كانت بعثة بيراميدز انتابتها حالة من القلق بعد تغيير مراقب المباراة السنغالي في اللحظات الأخيرة وتبديله بمراقب من دولة الكونغو الديمقراطية القريبة من برازافيل.

 

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